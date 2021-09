Avec 37 000 emplois perdus en deux ans, l’intérim ne retrouve toujours pas son niveau d’avant-crise

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet - L'Usine Nouvelle Le travail temporaire est en recul de plus de 8% dans le BTP et dans l'industrie, pénalisés par les pénuries de matériaux.

Ce sont les pénuries de matériaux, plus que la crise sanitaire, qui expliquent la baisse du nombre de missions d’intérim dans l’industrie et le BTP, deux secteurs qui habituellement pèsent 55% de l’emploi intérimaire. Selon un bilan présenté mardi 14 septembre par Prism’Emploi, organisation patronale du secteur, en juillet 2021, le travail temporaire est en recul de 8,6% dans l’industrie par rapport à juillet 2019 (2020 n’est pas représentatif), de 8,3% dans le BTP.

A contrario, le secteur de la logistique, porté par le boom de l’e-commerce, enregistre une progression de 11,4% du nombre d'emplois entre juillet 2019 et juillet 2021.

Avec 824 636 équivalents temps plein en juillet, l’intérim a perdu 36 767 emplois par rapport à la situation d’avant-crise, pour stagner à son niveau de 2017. En cumul sur les sept premiers mois de 2021, il est en recul de 6,3% par rapport à la même période de 2019. Après une petite reprise entre février et mai, il a replongé en juin et juillet. Les métiers à forte valeur ajoutée (cadres et profession intermédiaires), qui représentent 10% de l’emploi intérimaire, souffrent moins que les emplois faiblement qualifiés (-9,9% pour les employés).

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]