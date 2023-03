Avec 35 sites inaugurés en France en 2022, la réindustrialisation par les start-up est en phase d’allumage

Selon l’observatoire de Bpifrance, les start-up industrielles ont inauguré 35 usines ou démonstrateurs industriels en 2022. Pour atteindre l’objectif de 100 nouveaux sites par an d’ici à 2025, Bpifrance va lancer un nouveau fonds d’amorçage industriel et envisage de stimuler davantage les PME et ETI innovantes.