Aux Etats-Unis, l'Agence d'observation océanique et atmosphérique triple ses capacités de calcul intensif

La NOAA (National oceanic and atmospheric administration), l’agence de prévisions météorologiques et recherche sur le climat des Etats-Unis, a inauguré le 28 juin, deux nouveaux supercalculateurs jumeaux : Dogwood à Manassas, en Virginie, et Cactus, à Phoenix, en Arizona. Ils deviennent les deux supercalculateurs météorologiques et climatiques les plus puissants du pays. Construits par HPE, ils affichent chacun une puissance de calcul crête de 12,1 petaflops, c’est-à-dire de 12,1 millions de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde.

