Aux 24 heures du Mans, l’écurie Glickenhaus tire déjà parti de l’impression 3D

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Glickenhaus L’hypercar Glickenhaus 007 LMH, motorisée par Pipo Moteurs.

Plus de 13,5 kilomètres en moins de… 3 minutes 30. Cette performance, accomplie le 15 août lors des essais libres préliminaires à la course des 24 heures du Mans (Sarthe), a offert à l’écurie Glickenhaus une première place symbolique devant ses rivales Toyota et Alpine.

Ce temps a été réalisé à bord de la Glickenhaus 007 LMH n°708 – une hypercar dont le moteur, fabriqué par la PME ardéchoise Pipo Moteurs, comporte plusieurs pièces imprimées en 3D. La voiture prendra le départ de la mythique course d’endurance le 21 août, pilotée à tour de rôle par le Brésilien Luis Felipe Derani et les Français Franck Mailleux et Olivier Pla.

Un V8 bi-turbo de 680 chevaux

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]