Autres vaccins, traitements contre le cancer ou les maladies auto-immunes... Les promesses de la technologie ARN pour l'après Covid-19

« La vaccination du futur, aujourd'hui, on y est. » Rien que ça. Après 25 ans « dans le milieu », Bruno Pitard voit enfin la technologie dont il était l'un des pionniers en France sur le devant de la scène : les vaccins à ARN messager (ARNm). Cette stratégie vaccinale a gagné une légitimité pendant la crise du Covid-19. Comme toute nouvelle avancée scientifique, les vaccins à ARNm ont pu faire peur. « Mais ceux développés par BioNTech-Pfizer et Moderna sont terriblement efficaces, estime le chercheur du CNRS. Aujourd'hui, tout le monde les veut ! » Et cela ouvre de nouvelles possibilités car cette technologie n'est pas spécifique au SARS-CoV-2.