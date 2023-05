Authentic Vision traque la contrefaçon

L'étiquette de sécurité de la société autrichienne Authentic Vision est la composante physique de la technologie Meta Anchor. Elle est reconnaissable à son bouclier holographique et son QR code. En outre, cette solution d’authentification combine une application pour smartphone et une plateforme de traitement analytique en temps réel. En janvier, le fabricant de câble Nexans a annoncé qu’il déployait cette technologie pour ses produits du bâtiment, avec un double objectif : protéger sa marque et ses clients.

