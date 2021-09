Au salon Luxe Pack, l'emballage durable se conjugue avec la recherche

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Laurent Rousselle La 33e édition de Luxe Pack referme ses portes mercredi 29 septembre. Exposants et visiteurs ont retrouvé la dimension humaine des échanges qui leur faisaient défaut depuis deux ans.

"C’est une belle rentrée", confie une exposante visiblement ravie. Dans les allées de la 33e édition du salon Luxe Pack qui se tient du 27 au 29 septembre à Monaco, les exposants ont le sourire. "Il y a beaucoup de contacts intéressants", confirme une représentante d’Induplast, un plasturgiste italien. "On est agréablement surpris. On pensait que cela serait désert. C’est très dynamique depuis le premier jour", constate la chargée de communication de PRP Création, un autre plasturgiste, français cette fois. "Après un an et demi à faire des visios, on peut enfin faire toucher nos produits", savoure la jeune femme manipulant un flacon en plastique souple prévu pour le réemploi.

La bande son de Luxe Pack n’a peut-être jamais été aussi latine. A cause des restrictions sanitaires, les Américains et Anglais sont moins nombreux. Dans les allées, le français, l'italien et l'espagnol dominent. "Depuis la dernière édition physique en 2019, le nombre d’exposants est identique", précise Fabienne Germond, la directrice du salon. Parmi les 450 exposants enregistrés, 80 sont nouveaux.

Marques de luxe cherchent fournisseurs

Après deux ans de restrictions, "beaucoup de projets sont arrivés à maturité. Les marques recherchent des fournisseurs », explique Fabienne Germond. Le développement durable s’affirme une nouvelle fois comme un axe majeur pour les acteurs du luxe. [...]