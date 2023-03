Au salon Global Industrie, un tableau plutôt rassurant de l’activité industrielle

Les bouchons et la foule sont revenus autour d’Eurexpo à Lyon (Rhône), qui accueille le salon Global Industrie jusqu’à vendredi 10 mars. Dans les allées du salon des fournisseurs de l’industrie, la réforme des retraites et son cortège de conséquences sont à peine évoqués. «Le dépôt de Feyzin est à l’arrêt», déplore tout de même un industriel venu en voiture, qui espère pouvoir faire le plein pour repartir.

Si elle a été forte à Lyon, la mobilisation et les manifestations ont épargné Eurexpo. «Je visite deux à trois usines par semaine, et je rencontre les organisations syndicales. Le sujet des retraites n’est quasiment jamais abordé. Le sujet de l’inflation et du pouvoir d’achat, oui. Mais globalement, les gens sont mieux payés dans l’industrie», veut convaincre Roland Lescure, ministre de l’Industrie, qui a passé deux jours sur place. «Je ne boude pas mon plaisir, c’est mon festival de Cannes», plaisante le ministre.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]