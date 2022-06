Au salon Eurosatory, l’innovation civile dans la ligne de mire des militaires

Au salon Eurosatory, consacré à l’armement terrestre et qui se tient au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte du 13 au 17 juin, les start-up sont venues en force, hébergées au sein de l’Eurosatory Lab. Le pôle du salon dédié à l’innovation accueille 67 start-up françaises et internationales dans un espace de 1000 mètres carrés. Bon nombre d’entre elles proposent des produits ou des technologies ayant un usage dual, à la fois civil et militaire : la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la simulation, la robotique, la réalité virtuelle… Plusieurs d’entre elles ont eu l’occasion de pitcher pour faire connaître les usages possibles de leurs technologies.

