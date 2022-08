Au Medef, les patrons ont «le sentiment de danser au-dessus d'un volcan»

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux monte sur l’estrade, alors que la sono hurle Un autre monde, le vieux tube du groupe Téléphone. Comme chaque année, le patron des patrons soigne son entrée en musique devant les chefs d’entreprise réunis le 29 et 30 août sur les pelouses vert pomme de l’hippodrome de Longchamp pour la REF 2022. Le retour de l’inflation, les pénuries, la crise climatique et la guerre aux portes de l’Europe depuis six mois, « ce n’est pas vraiment le monde dont nous rêvions », reconnaît Geoffroy Roux de Bézieux.

Les carnets de commandes encore garnis

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]