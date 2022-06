Au congrès de la CFDT, Laurent Berger sera reconduit

Laurent Berger est assuré d’être réélu secrétaire général de la CFDT à l’issue du 50e congrès de l’organisation syndicale qui débute ce lundi 13 juin à la Cité internationale de Lyon. Mais il a déjà annoncé qu’il n’assurerait pas l’intégralité de ce nouveau mandat de quatre ans, et passerait la main en cours de route. Président de la Confédération européenne des syndicats (CES) depuis mai 2019, a priori pour quatre ans, il pourrait quitter la tête de la CFDT à l’issue de ce mandat européen, donc fin 2023, ou en juin 2024. Une femme pourrait-elle lui succéder ? « Pourquoi pas ! », répond celui qui se félicite d’avoir des instances totalement paritaires et des femmes pesant plus de la moitié de ses adhérents.

[...]