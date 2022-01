Au CEA, une architecture couplant processeur et mémoire quantiques

Un ordinateur quantique plus petit... et plus puissant. D’après des travaux menés par l’institut de physique théorique du CEA Paris-Saclay, un calculateur associant un processeur et une mémoire quantiques serait plus efficace qu’un processeur quantique seul – l’option pourtant choisie par tous les constructeurs. Inspirée des ordinateurs conventionnels, cette architecture permet d’optimiser la capacité de calcul du système en stockant dans la mémoire des informations non manipulées lors d’une étape de calcul.