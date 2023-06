Au Bourget, l’aéro fait son show pour attirer de nouvelles recrues

Louis, 12 ans, le sait déjà : il veut devenir ingénieur. « Si possible dans l’aéro, sinon dans l’énergie ou la mécanique industrielle… » Ce vendredi 23 juin, premier jour d’ouverture du salon du Bourget au grand public, il est venu avec sa classe de 6e « option aéronautique » du collège Ariane de Vernon (Eure), accompagné de la professeure documentaliste de l’établissement. « On a vu plein de nouvelles technologies, des robots, des nouveaux matériaux… » Et l’impact de l’aviation sur le climat ? « Justement, je veux changer ça ! C’est un peu ça le travail d’un ingénieur, non ? Inventer des choses, les concevoir, les fabriquer, pour rendre le monde meilleur… »

