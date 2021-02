Attention, votre RSE est peut-être un chiffon rouge qui attire les fonds activistes

Danone, la vertueuse, l'entreprise à mission, est attaquée par des fonds activistes. Et quelle que soit la qualité de ses résultats financiers, ce n'est pas si étonnant. Car les entreprises qui sont plus performantes en matière de RSE et le clament font saliver plus que d'autres les fonds activistes, comme le montre une étude réalisée par Rodolphe Durand, professeur à HEC et son confrère de Pennsylvania state university. Explications.