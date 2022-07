Attention au dérapage budgétaire, prévient la Cour des comptes

L’exercice est devenu rituel à chaque début de quinquennat : la Cour des comptes détaille son audit des comptes publics et ses perspectives pour les cinq années à venir. Détaillé quelques heures avant que le gouvernement ne présente son projet de loi sur le pouvoir d’achat et son budget rectificatif pour 2022, le bilan sonne comme un sérieux « message d’alerte » pour le gouvernement, reconnaît Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. « Nous ne devons pas nous installer dans un quoi qu’il en coûte perpétuel. La situation des finances publiques ne permet pas des mesures pérennes plus onéreuses », assure-t-il. Pour lutter contre l’inflation, les mesures devront être « temporaires et ciblées ».

Une hausse du coût de la dette

