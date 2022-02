Atos, un poids lourd de la cybersécurité tricolore qui suscite les convoitises

© Atos/Motiv Aux Pays-Bas, Atos dispose d’experts capables de réagir 24h/24 et 7j/7 en cas de cyberattaques sur les réseaux de ses clients. Le groupe compte 15 centres de ce type à travers le monde.

Atos va-t-il se défaire de son activité de cybersécurité ? Non, a affirmé le groupe de services informatiques dans une mise au point faite au début du mois. Le groupe réagissait à une dépêche de l’agence Reuters évoquant un possible rachat de ses actifs dans la cybersécurité par Thales pour environ 2,6 milliards d’euros. Dans la foulée, le groupe d’électronique et de défense soulignait qu’aucune discussion n’était en cours avec Atos à ce sujet…mais qu’il restait potentiellement intéressé par tout actif de cybersécurité disponible à la vente.

Le portefeuille d’activités en cybersécurité du groupe Atos a largement de quoi susciter les convoitises. Et pas uniquement auprès de Thales mais de tous les acteurs qui souhaitent se développer ou se renforcer sur ce segment. Et ils sont nombreux : Orange Cyberdefense, Airbus Defence and Space, Capgemini…

Positionné sur un marché en forte croissance

[...]