Atos annonce une salve d’acquisitions et confirme ses objectifs pour 2021

© Philippe Wojazer Spécialiste des services du numérique, Atos s'est construit à coups de rachats. /Photo d'archives/REUTERS/Philippe Wojazer

Pas une, pas deux, mais bien trois acquisitions pour Atos. Le spécialiste français des services du numérique n'avait pas réussi à mettre la main sur son concurrent américain DXC Technology en février. Malgré ce projet avorté, le groupe continue sa campagne de rachats. Mardi 20 avril, l'entreprise a annoncé de multiples opérations dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et du numérique.

Qui sont les trois entreprises rachetées ?

Atos reste discret sur les montants engagés. On connaît tout de même les trois cibles : Cryptovision en Allemagne, Ipsotek au Royaume-Uni et Processia au Canada. « Toutes les trois se situent dans les segments stratégiques définis par le groupe pour accélérer le changement de son mix d’activités », se réjouit Atos dans un communiqué.

Cryptovision va ainsi renforcer les activités du groupe dans la cybersécurité. Fondée en 1999, cette société se spécialise dans des solutions cryptographiques de pointe pour la sécurisation des identités numériques. Ipsotek, avec une cinquantaine de salariés, fournit quant à lui des logiciels d'analyse vidéo enrichis par intelligence artificielle. Les applications vont de la gestion des foules à la détection de fumée, la détection d'intrusions, la reconnaissance de plaques minéralogiques ou encore la gestion du trafic. Plus connu en France, Processia compte 250 salariés. Ce partenaire important de Dassault Systèmes offre « des services de conseil, d'intégration et de gestion pour les entreprises des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, du transport, des sciences de la vie, de la fabrication et de la haute technologie », liste Atos. A LIRE AUSSI Renault s’allie à Atos, Dassault, STMicro et Thales dans la Software République pour plancher sur la mobilité intelligente

Atos maintient ses objectifs

Les rachats ont été annoncés à l'occasion de la présentation des résultats pour le premier trimestre. Malgré un recul des ventes, Atos a maintenu ses objectifs pour 2021. Le groupe a dégagé au cours des trois premiers mois de l'année un chiffre d’affaires de 2,692 milliards d'euros (en baisse de -1,9 % à taux de change constants et de -3,9 % en organique par rapport à la même période de 2020).

Atos revendique une « bonne résilience » en Europe du Nord et une « reprise encourageante » en Europe du Sud. L'entreprise confirme viser pour 2021 une progression comprise entre 3,5 % et 4 % de son chiffre d'affaires et une amélioration de 40 à 80 points de son taux de marge opérationnelle par rapport à 2020. A LIRE AUSSI Atos renonce à racheter son concurrent américain DXC Technology

Simon Chodorge, avec Reuters (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)