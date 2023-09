Associer digital et Lean management pour booster l’excellence opérationnelle

Améliorer la rentabilité d’une entreprise repose sur la culture de l’excellence opérationnelle et l’optimisation de sa performance. Voilà sans doute pourquoi le Lean, inspiré des méthodes de Toyota, s’étend depuis de nombreuses années dans les organisations en quête de progrès permanent. Ces approches, méthodes et outils ont ainsi permis d’améliorer les process, de gagner en productivité, mais aussi en agilité : « Véritable art de la coopération, le Lean est une histoire de terrain, d’hommes et de femmes qui culturellement se posent des questions pour ne pas se satisfaire de l’existant et se questionner sur leur environnement de travail », soutient Stéphane Lescure, président de Meliae Consulting.

Et face à la nouvelle révolution que vivent les organisations industrielles, submergées par des bouleversements économiques, écologiques et sociétaux, le Lean fait encore aujourd’hui figure de proue. Seulement, il est désormais soutenu par un levier majeur complémentaire dans le développement et la résilience des organisations : le digital. Le Lean vise l’excellence et prône toujours l’amélioration continue, mais le digital permet d’aller plus loin grâce à la data et l’analyse. Ensemble, ces démarches ont deux points communs fondamentaux : dans l’un comme dans l’autre, il s’agit avant tout d’une histoire de performance et d’humain : « La complémentarité entre les deux semble évidente, mais n’est pas toujours pleinement exploitée. Aujourd’hui, les entreprises opèrent davantage une amélioration continue outillée par le digital, plutôt qu’une véritable transformation digitale. On déploie trop des outils sans se préoccuper d’une véritable transformation du métier. Il est vrai que cela demande plus d’efforts », explique Julien Bazus, directeur associé chez Meliae Consulting.

Se transformer pour la performance, par le digital

Ainsi, si les approches Lean nécessitent le déploiement de la mesure de la performance, le digital offre désormais la possibilité de le faire de façon plus approfondie. Exemple ? Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue en lien avec la transition écologique, les équipes cherchent des techniques permettant de définir en temps réel la consommation énergétique de chaque équipement, afin de pouvoir agir sur sa conduite et moins consommer. Et si cela était auparavant techniquement difficile, aujourd’hui, les évolutions technologiques et l’apport du digital facilitent ce type de démarche. « Le digital permet de voir plus loin, d’adresser de nouvelles étapes dans la recherche de performance », souligne Stéphane Lescure. De la même façon, le digital, notamment via le jumeau numérique, permet de simuler les flux afin de choisir la meilleure optimisation plus rapidement malgré la complexité des flux. Enfin, en matière de pilotage de la performance sur le terrain, les solutions connectées offrent une meilleure ergonomie et facilitent la circulation des informations. À la clé ? De la codécision et une coopération inter-métiers plus efficiente. « L’alliance du digital et du Lean offre un champ d’exploration complet, car mesurer signifie progresser. De plus, le digital permet de mesurer ce que l’on ne voit pas… Mais, face au florilège de solutions techniques qui émergent au quotidien, il est difficile de choisir la plus adaptée et la plus pérenne. L’idée pour nous est d’éclairer les entreprises et de les accompagner dans la collecte et la gestion de la data, ainsi que dans le choix des indicateurs à mesurer afin de générer encore davantage de valeur », analyse Julien Bazus.

L’humain, maillon central de la transformation digitale

Et c’est donc là qu’intervient, une fois encore, l’élément central de la transformation digitale: l’humain. Placés au centre dans la transformation, les femmes et les hommes qui constituent l’organisation doivent se sentir en confiance et conserver de l’autonomie pour accompagner la performance de leurs entreprises. « Certaines sociétés ont parfois mis en place des outils de nouvelles technologies trop sophistiqués pour être utilisés en toute autonomie en cas d’aléas. Ici, le risque du digital est de nous ramener aux « Temps modernes » de Chaplin. L’idée repose davantage sur la création d’interfaces hommes/machines ergonomiques et accessibles, porteuses de sens du point de vue du métier. La bonne nouvelle est que les solutions sont de plus en plus conçues dans ce sens. Le développement des solutions digitales va donc dans le sens de l’état d’esprit Lean. Chez Meliae Consulting, nous sommes persuadés que la transformation se fera au service des hommes et des femmes », conclut Stéphane Lescure.

