Ascoval réduit de moitié son activité à Saint-Saulve pour maîtriser sa facture d'électricité

Pour Cédric Orban, directeur général d'Ascoval, la réduction d'activité est inévitable. « L'électricité est une composante très importante dans notre prix de revient. On consomme 1 000 kilowattheures par tonne d'acier. Il y a encore un an, le coût de production était de 250 euros par tonne, dont 50 euros d'électricité. Au premier trimestre de cette année, le coût de l'électricité est passé à un peu moins de 200 euros pour descendre à moins de 100 euros cet été. Depuis octobre, il est repassé à plus de 200 euros et pour novembre et décembre, ce coût de l'électricité dans notre prix de revient avoisine les 400 euros » détaille le dirigeant. Conséquence, la production sera réduite dès octobre. [...]

