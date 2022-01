Après Michelin, le coréen Hankook met au point des pneus sans air

Après plus de dix ans de développement, l’entreprise sud-coréenne Hankook a présenté son pneu sans air à l’occasion du Consumer electronic show (CES) de Las Vegas qui s’est tenu du 5 au 8 janvier 2022. Son design complexe, constitué notamment de structures hexagonales, est inspiré du vivant. Hankook ne communique pas encore de date de commercialisation et précise que ses recherches se poursuivent pour apporter des améliorations à son pneu. Avec près de 20 000 employés dans le monde, l’entreprise sud-coréenne est six fois plus petite que Michelin (124 000 salariés en 2020).