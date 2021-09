Après les grandes entreprises, la Chine en marche pour développer 10 000 PME à fort potentiel

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Glassdoor Après avoir développé ses grandes entreprises, comme Huawei, la Chine a un plan pour identifier et développer ses champions cachés.

Les importations chinoises mensuelles ont accéléré en Europe au premier semestre 2021, avec une hausse de 16% par rapport aux premiers mois de 2019, avant la crise sanitaire. Globalement, la pandémie de Covid-19 a accéléré son poids parmi les 20 plus grands pays exportateurs mondiaux. La part de marché de la Chine est passée de 20% sur la période 2017-2019, à 25% en 2020.

Conséquence sur l’année dernière: malgré une hausse des exportations européennes vers la Chine, le déficit de la balance commerciale entre l’Union européenne et ce pays a atteint 181 milliards d’euros, près de 10% de plus qu’en 2019. La mauvaise nouvelle est que la situation pourrait s’aggraver. Car la Chine entend désormais se passer des exportateurs européens et américains et leur faire concurrence sur les marchés industriels de niche, où les Occidentaux excellent encore.

Passée relativement inaperçue le 5 juillet 2021, une communication de six ministres chinois, dont celui de l’Industrie et des technologies de l’information, a développé des lignes directrices pour développer 10 000 « littles giants » (petits géants) sur des secteurs de niche... Pour aboutir à 1 000 champions catégoriels dans les 5 ans.

