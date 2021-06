Après les déboires du Covid, comment Emmanuel Macron veut relancer l'innovation dans la santé en France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Élysée En visite chez Seqens en août 2020, Emmanuel Macron avait promis de faciliter la relocalisation des principes actifs des médicaments stratégiques.

Crainte de pénurie de médicaments stratégiques, tensions sur les approvisionnements à cause de la délocalisation des principes actifs, retard des laboratoires français – le groupe pharmaceutique Sanofi, l’institut Pasteur… – dans la course aux vaccins contre le Covid-19, essais cliniques des traitements de demain à la peine… La crise sanitaire liée au coronavirus a mis en exergue les manquements de la France dans sa capacité à innover et à sécuriser des filières essentielles ou stratégiques de la santé. Pourtant, la qualité de ses chercheurs, établissements de formation, start-up et tissus industriels est unanimement reconnue. Triste constat.

Le gouvernement a donc tenté, en réunissant de nombreuses parties prenantes, trois ministères (Santé, Recherche et innovation et Industrie) et en faisant plancher un comité d’experts depuis février, d’établir une nouvelle stratégie pour l’horizon 2030. Au grand soulagement des industriels. « Je suis absolument convaincu que l’industrie de la santé est un secteur de sortie de crise, et aujourd’hui je me réjouis de cette reconnaissance », se félicitait Frédéric Collet, le président du Leem, le syndicat des Entreprises du médicament, dans un entretien à L’Usine Nouvelle en avril. Cette stratégie a enfin été dévoilée, mardi 29 juin, par le Président de la République Emmanuel Macron, à l’occasion du Comité stratégique des industries de santé.

7 milliards d’euros d’investissement [...]