Après les annonces d'Elon Musk, quelles sont les deux voies possibles pour verdir le bitcoin

15 jours gratuits et sans engagement

Trop sales, les bitcoins ? La consommation électrique de la cryptomonnaie star – qui représentait de l’ordre de 0,5 % de la production mondiale d’électricité – est depuis longtemps sous les feux des projecteurs médiatiques. Sans bouleverser l'ascension de la cryptomonnaie, dont les cours et l’institutionnalisation explosent depuis la fin 2020. Mais la récente décision d’Elon Musk, qui a annoncé le 13 mai sur Twitter que Tesla n’accepterait pas les paiements en bitcoin pour vendre ses voitures, vient ébranler cette dynamique. En cause ? Si l’on en croit le texte d’Elon Musk, la décision provient d’une “inquiétude due à l’usage en rapide augmentation de combustibles fossiles, en particulier de charbon, pour les transaction et le minage de bitcoins”.