Après le vote au Parlement européen, une dernière étape cruciale attend la réforme du marché carbone

La deuxième fois a été la bonne. Les députés européens ont massivement adopté, le 22 juin, la réforme du marché carbone européen, tout comme la création du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. De quoi rattraper le fiasco provoqué par le rejet surprise du texte deux semaines plus tôt. Lors du premier examen du texte, les eurodéputés s’étaient divisés sur le calendrier de la fin des quotas carbone pour les industriels. Ils ont finalement retenu la date de 2032, et non 2034, pour leur arrêt définitif et la mise en œuvre complète du mécanisme d’ajustement carbone.

