Après le rachat de l'entreprise de cybersécurité Splunk, Cisco face au défi de l’intégration

L’américain Cisco annonçait le 21 septembre avoir finalisé un accord en vue d’acquérir la société de cybersécurité Splunk pour 157 dollars par action en espèces, soit l’équivalent de 28 milliards de dollars (environ 26,5 milliard d’euros). C’est la plus grosse acquisition à ce jour du leader mondial des routeurs informatiques, qui a déjà racheté Scientific Atlanta pour 7 milliards de dollars en 2005, Acacia Communications pour 4,5 milliards de dollars en 2021 ou encore Duo Security pour 2,3 milliards de dollars en 2018. «Nous nous réjouissons de réunir Cisco et Splunk. Nos compétences communes seront le moteur de la prochaine génération de sécurité et d'observabilité basées sur l'IA», a déclaré Chuck Robbins, président et PDG de Cisco.

