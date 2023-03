Après la chute de la Silicon Valley Bank, les start-up incitées à revoir la gestion de leur cash

Pour les Frenchies de la Silicon Valley, en Californie, les turbulences subies par la Silicon Valley Bank (SVB) ont été particulièrement éprouvantes ces derniers jours. «Ce furent quatre jours très stressants puisque, jusqu’à dimanche après-midi [12 mars, ndlr], nous n’étions pas certains de retrouver tous nos fonds», témoigne auprès de L’Usine Nouvelle Sébastien Boyer, un polytechnicien qui a cofondé la start-up américaine de robotique agricole FarmWise. Implantée en plein cœur de la vallée, à Santa Clara, et à une heure de route plus au sud, à Salinas, la jeune pousse était cliente de la SVB et a levé 45 millions de dollars au printemps 2022.

Très ancrée dans la Silicon Valley, la SVB était un partenaire majeur des start-up technologiques et sociétés de capital-risque. Y compris des start-up françaises venues tenter leur chance dans la région. Lors d’une soirée organisée en octobre 2022 à la résidence de France de San Francisco, entrepreneurs et acteurs français avaient l’occasion d’échanger avec des financiers américains… de la SVB, comme l’avait constaté L’Usine Nouvelle sur place. «La SVB accompagne à peu près une start-up sur deux aux Etats-Unis», indique Romain Serman, le directeur de l’investissement pour les Etats-Unis chez Bpifrance. Mais la banque «star» des entrepreneurs a dû fermer ses portes vendredi 10 mars, après une intervention du régulateur bancaire américain, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

[...]