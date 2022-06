Apple lance la deuxième génération de puces pour ses nouveaux Mac

Apple a dévoilé lundi 6 juin sa deuxième génération de puce maison M2 dédiée aux Mac. Elle succède à la première génération M1 présentée en novembre 2020. Elle motorise deux nouveaux Mac présentés le même jour : le MacBook Air et le MacBook Pro de 13 pouces. Ce développement marque une nouvelle étape dans la maîtrise par la firme à la pomme des puces au cœur de ses Mac, à l’instar de ce qu’elle a mis en oeuvre depuis 2010 pour ses iPhone et iPad. En 2020, le géant californien, numéro quatre mondial des micro-ordinateurs derrière Lenovo, HP et Dell, a entamé la migration de ses Mac vers des puces maisons en remplacement des microprocesseurs d’Intel qu’il utilisait depuis 2006.

20 milliards de transistors pour la puce M2

