Apple entame la conversion de ses chargeurs à la technologie de nitrure de gallium

La décision d’Apple était très attendue. Elle arrive enfin. La firme à la pomme a choisi d’utiliser, pour la première fois, des composants électroniques de puissance en nitrure de gallium (GaN pour Gallium nitride) et non en silicium comme elle le faisait jusqu’ici, pour le chargeur de son MacBook Pro de 16 pouces. C’est-ce que révèle le cabinet canadien de rétroingénierie TechInsights qui a désossé et analysé le contenu de ce chargeur de 140 watts.