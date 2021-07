AMS Osram dope ses LED d’éclairage aux points quantiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © AMS Osram La nouvelle LED d'éclairage d'AMS Osram.

Les points quantiques, ces nanoparticules qui a la propriété de convertir la lumière bleue des LED en lumière blanche, rouge ou verte ultra pure en fonction de leur taille, s’invitent dans l’éclairage général à diodes électroluminescentes. L’allemand AMS Osram, numéro deux mondial des LED derrière le japonais Nichia, a choisi de les utiliser dans le phosphore de sa dernière LED d’éclairage général, l'Osconiq E 2835. De quoi lui donner le moyen de contrôler avec précision la qualité et l’uniformité de la lumière blanche émise dans une plage de température de couleur de 2200 à 6500 K.

Il n’existe pas de LED émettant directement de la lumière blanche. Les applications d’éclairage utilisent des LED émettant dans le bleu et dont la lumière est convertie en blanc par un revêtement phosphore jaune. Une construction qui présente des problèmes de rendu de couleurs et d’uniformité avec une tendance jaune au milieu et bleue à la périphérie. L’utilisation des points quantiques efface ces défauts en garantissant une lumière blanche de qualité, précise et uniforme.

La techno a le vent en poupe

