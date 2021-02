AMS lance le plus petit capteur de proximité du marché

Un capteur de proximité qui tient dans un boîtier de 0,35 mm de hauteur et un volume de 0,7 mm3. C’est l'exploit réussi par le fabricant autrichien de puces AMS. Son nouveau composant est présenté comme le plus petit au monde dans sa catégorie. Il occupe 30% moins d'espace que les produits actuellement disponibles. Sa miniaturisation et son intégration le prédestinent naturellement aux écouteurs sans fil stéréo.