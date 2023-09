Amarenco inaugure la première centrale photovoltaïque hybride, flottante et terrestre, à Montpezat d’Agenais

Avis aux amateurs de plats terre-mer. Amarenco a inauguré jeudi 21 septembre la première centrale photovoltaïque hybride de France, à Montpezat d’Agenais (Lot-et-Garonne), dont la construction a coûté 5 millions d’euros. Hybride, car elle est à la fois flottante et terrestre, installée sur 3 hectares d’eau et 2 hectares de terre. En service depuis avril, elle compte 10 764 panneaux et génère 6 170 MWh pour une puissance de 4,8 Mégawatts-crête (MWc), soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 2 500 personnes, hors chauffage et production d’eau chaude.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]