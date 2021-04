Altheora soutient l’innovation des matériaux composites avec un appel à projets

Pour soutenir le développement des matériaux composites, le pôle de compétences Altheora Shift (groupe Altheora), organise un appel à projets industriels. Appelée "Boosters", cette première édition entend "révéler et accompagner les projets les plus innovants et durables ainsi que les principaux talents de demain", indique l’ETI dans son communiqué. Deux catégories sont prévues. "Boosters’in" qui vise les projets industriels en phase d’études. Et Boosters’up, pour les start-up en phase de pré-industrialisation. Selon leur catégorie, chaque candidat devra répondre à un thème: "ce qui doit être réinventé (mobilité, urbanisme, environnement, protection, signalisation)" pour les premiers et les "solutions 4.0 pour l’industrie du futur et les matériaux de demain" pour les seconds. La pertinence de chaque projet sera évaluée par un jury composé d’experts et/ou chefs d’entreprise.