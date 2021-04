Alors qu’il faut accélérer sur l’innovation verte, la France ne brille pas, selon un rapport de l'AIE et l'OEB

Montée en puissance du véhicule électrique et des batteries lithium-ion, explosion du photovoltaïque organique et de l’hydrogène, déclin des combustibles fossiles… Du côté de la R&D, la transition énergétique semble être en cours. Mais celle-ci reste trop lente. C’est le principal message d’un long rapport (72 pages et bien plus de chiffres) sur l’innovation mondiale dans les “technologies énergétiques propres”, publié conjointement par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’Office européen des brevets (OEB) mardi 27 avril au matin.