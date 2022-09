Alerte générale sur les pénuries d'ingénieurs

«Il faut sonner la charge, l’alerte générale, tous les secteurs sont affectés par le manque d’ingénieurs» s’enflamme Marc Rumeau, le président d’Ingénieurs et scientifiques de France (IESF) en présentant le 33e rapport de l’association. Après la phase aigüe de la pandémie de Covid-19, le recrutement des ingénieurs a connu un rebond en 2021 avec 144 000 embauches et un taux de chômage passé sous les 3%, à 2,16%. L’IESF rappelle que les besoins en ingénieurs concernent tous les secteurs qui doivent opérer une digitalisation. Sur cette mission, les métiers du numérique sont en première ligne et les pénuries à l’avenant. Ainsi, au-delà des ingénieurs d’études, qui sont identifiés comme les plus difficiles à recruter (sans doute aussi parce qu’ils constituent aussi les plus gros bataillons), les difficultés se sont accrues en 2021 du côté des chefs de projets et des experts du numérique.

L'industrie en retrait chez les jeunes

[...]