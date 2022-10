Airbus Helicopters passe au tout-numérique

« Le montage se faisait de manière presque artisanale, avec des énormes postes de travail, beaucoup de pièces et de la documentation papier », rappelle Jean-Louis Gaud, le responsable du projet. Et pour cause : jusqu’ici, les opérateurs recevaient toutes les pièces nécessaires à l’assemblage d’une boîte de transmission complète, qu’ils effectuaient en binôme. « Nous avons fait de gros efforts d’industrialisation, notamment pour diviser nos boîtes de transmission en plusieurs sous-ensembles », relate le responsable.

Opérateurs généralistes

Résultat : au lieu de fabriquer la totalité d’une pièce à la réception d’une commande, les opérateurs montent différents sous-­ensembles, selon le stock, qui seront assemblés entre eux à la réception d’une commande. De spécialiste, l’opérateur devient généraliste, capable de travailler sur les ensembles des différents modèles du constructeur. L'usine a été pensée autour de ce nouveau mode d'organisation afin de limiter les interruptions de production en cas de pièce manquante, explique Jean-Louis Gaud.



Pour serrer un boulon, l’opératrice utilise la clé dynamométrique connectée que lui a indiquée, sur un écran dédié, la solution mise en place par la start-up InBolt. Photo Claude Almodovar

[...]