Airbus et Safran visent une certification pour un avion 100% agrocarburant avant 2030

La course à l’utilisation des carburants aériens durables (SAF) s’accélère. Airbus et Safran viennent d’afficher leurs ambitions mutuelles en la matière. "Nous avons pour objectif de pouvoir faire certifier un avion utilisant 100% de biocarburant d’ici la fin de la décennie, au plus tard", a assuré Stéphane Cueille, directeur R&T et innovation de Safran. Des propos tenus lors d'une conférence organisée jeudi 10 juin par l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE).