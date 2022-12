«Aidons les ménages à s’équiper en technos bas carbone», plaide l'économiste Stefanie Stantcheva

L'Usine Nouvelle - L’été a été marqué par une sécheresse et une canicule extrêmes. Ces événements peuvent-ils faire adhérer à une politique climatique plus ambitieuse ?

Stefanie Stantcheva - Dans l’étude que nous avons menée dans vingt pays, dont la France, l’un des points très clairs que nous mettons en évidence, c’est que les gens sont déjà fortement préoccupés par le changement climatique. Ils sont conscients des événements extrêmes qui risquent de devenir plus fréquents, comme la montée des eaux, la hausse des températures... L’inquiétude est là et les gens ont envie que leur gouvernement prenne des mesures ambitieuses. Mais c’est dans les mesures particulières à prendre que des différences apparaissent et que d’autres facteurs entrent en ligne de compte.

Sur quoi repose alors l’acceptation de ces mesures ?

Dans tous les pays, trois facteurs expliquent de façon très cohérente quelles politiques les citoyens vont privilégier. Les gens favorisent d’abord les mesures qu’ils perçoivent comme directement effectives sur les émissions de CO2. Plus le lien entre une politique et ses effets sur le climat est évident, plus celle-ci sera soutenue. Le deuxième facteur important, ce sont les effets distributifs, avec un souci d’équité. Cette politique va-t-elle bénéficier à des personnes à très bas revenus ou aux plus aisés ? Le dernier facteur concerne les effets sur son propre ménage, son intérêt propre. Pourrai-je en bénéficier ou vais-je être affecté sur le plan financier ? Ces critères sont assez intuitifs. Ce qui est plus surprenant dans notre étude, c’est que l’intérêt propre ne constitue pas le moteur principal d’adhésion aux politiques climatiques. Le souci d’équité est également très important, même pour les gens plus aisés.

Faut-il alors faire plus de pédagogie ?

[...]