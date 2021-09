Agriculture, mode… Quand les tiers-lieux deviennent des partenaires d’innovation pour les industriels

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Fashion Green Hub Le tiers-lieu Plateau fertile accueille un atelier et un espace de coworking.

Le gouvernement veut en faire un des piliers de la relance. A tel point que les tiers-lieux, ces espaces hybrides mêlant cotravail, formation et ateliers de fabrication, ont fait l’objet d’un déplacement de Jean Castex juste avant la rentrée. Le Premier ministre a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 130 millions d’euros en leur faveur, dont la moitié provient du plan France relance.

50 millions d’euros iront au développement de la formation professionnelle, et 30 millions à la création de 100 manufactures de proximité, des ateliers de fabrication destinés principalement aux TPE, PME et artisans.

Si le gouvernement mise sur les tiers-lieux, au nombre de 2 500 environ en France, c’est aussi parce qu’ils représentent des laboratoires d’innovation ancrés dans les territoires pour les entreprises, et en particulier les industriels. « De plus en plus d’entreprises participent à la création de tiers-lieux, intègrent ces communautés locales ou en deviennent partenaires », constate l’association France Tiers-Lieux, dans son rapport remis à Jean Castex à la fin du mois d'août.

