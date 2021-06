Adionics veut révolutionner l’extraction de lithium pour en limiter l'impact environnemental

15 jours gratuits et sans engagement

C’est l’un des métaux incontournable de la mobilité électrique. D’ici 2030, les besoins en lithium de l’Union européenne, à elle seule, devraient être multipliés par 18. Les réserves sont abondantes, notamment en Amérique latine qui concentre les principales ressources mondiales derrière l’Australie. Mais son extraction des salars andins recourt à l'évaporation d’énormes quantités d’eau dans des régions en stress hydrique permanent. D’où les préoccupations de plus en plus pressantes des industriels pour disposer d’un métal extrait de façon plus propre. La pépite francilienne Adionics entend révolutionner le processus d’extraction du lithium, en limitant les impacts environnementaux.