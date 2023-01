AddUp automatise l’impression 3D métallique chez Dassault Aviation

La fabrication additive métallique entre en production chez Dassault Aviation. En partenariat avec AddUp, l’industriel va installer sur son site d’Argonay (Haute-Savoie) un atelier entièrement automatisé pour fabriquer par impression 3D, d’ici à 2025, des pièces certifiées en titane et aluminium. Dans ce projet, qui permet à AddUp de développer une offre clés en main dédiée à la série industrielle, l’automatisation offre une meilleure productivité et une réduction des risques liés à l’exposition des poudres d’impression métallique, toxiques et hautement inflammables.

