Activisme des États sur les monnaies digitales

Le projet d’euro numérique s’accélère. Le travail sur la faisabilité technique de cette monnaie numérique de banque centrale (MNBC) s’achève pour faire place à une phase d’étude lancée officiellement le 1er octobre. Elle va durer deux ans et « permettra d’associer le marché et des utilisateurs finaux comme les commerçants et des industriels au projet », selon Adeline Bachellerie, de la Banque de France.