Accord chez Stellantis pour une hausse globale de 5,3% des salaires

La négociation a duré toute la nuit du 1er au 2 décembre. La proposition de la direction a finalement été acceptée par trois syndicats (FO, CFE-CGC, CFTC) sur cinq (CFDT et CGT ne signent pas), représentant 62% des salariés. Chez Stellantis, les négociations annuelles obligatoires (NAO) se terminent par une augmentation de 5,3% des salaires, se décomposant en augmentation générale de 4,4% pour les ouvriers et de 2 à 4% pour les techniciens et agents de maîtrise, le reste étant consacré aux augmentations individuelles et aux revalorisations de primes. La prime pour télétravail passe de 10 à 15 euros, la prime transport augmente de 10%, une prime «team leader» de 15 euros est créée. Force ouvrière a calculé qu’un ouvrier payé 2 000 euros bruts sera augmenté de 100 euros bruts.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]