Au salon Global Industrie, des industriels mobilisés sur la 5G malgré des allées clairsemées

Sourire vissé au visage, il déambule longuement dans les allées du salon Global Industrie à Lyon (Rhône), prend le temps de serrer les mains, de questionner, d’encourager, notamment les femmes, comme sur le stand Schneider. «On a besoin de vous», lance le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, à une cadre du groupe français d’électronique. Plus loin, son équipe le laisse s’enfoncer dans une mêlée humaine: «La 5G, ça intéresse, j’ai l’impression d’être face à un mur», s’amuse Roland Lescure, visiblement ravi de ces contacts rapprochés avec les industriels de la 5G. Epaulé par Nicolas Dufourcq de Bpifrance et par Alexandre Saubot de France Industrie, le ministre se retrouve cerné de près par une dizaine de patrons.

Ceux-ci ont attendu l’ouverture, mardi 7 mars, du salon de la sous-traitance pour lui remettre leur livre blanc sur la 5G industrielle, écrit et préparé par deux comités stratégiques de filière, Infrastructures numériques et Industrie du futur. «Est-ce que ça prend?», interroge le ministre. «Ca commence», lui répondent-ils. «Dites-nous ce qu’il manque, et avec Jean-Michel Barrot (en charge du numérique), on fera en sorte d’améliorer les choses. Il en va de notre souveraineté», les rassure le ministre, bien conscient que cette nouvelle étape technologique ne doit pas être manquée par l’industrie nationale.

