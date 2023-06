A Viva Tech, le CNRS se pose en acteur clé de la réindustrialisation et de l'innovation

Décarbonation de l’industrie, IA pour de nouveaux médicaments de précision, économie circulaire ou technologies quantiques... Dans le cadre du salon Viva Technology, qui se tient à Paris du 14 du 17 juin 2023, le CNRS organisera des rencontres croisées autour de ces thématiques, symboles des grands défis scientifiques et industriels à venir. «Chaque année, environ 100 start-up, essentiellement des deeptechs, émergent des laboratoires de recherche sous tutelle du CNRS, introduit Mehdi Gmar, directeur général de CNRS Innovation, la structure de valorisation et de transfert technologique de l'organisme. Parmi elles, nous en avons choisi dix qui représentent la variété de nos porteurs de projets sur ces sujets.»

Les technologies quantiques seront notamment représentées par Exail, Siquance et la petite dernière de l'écosystème, Welinq. Le secteur de la santé sera défendu par One Biosciences, Resolve Stroke et Mablink Bioscience et les technologies pour le climat s'étendront des matériaux biosourcés de Cilkoa au recyclage de Recyc'Elit, en passant par l'énergie avec les hydroliennes de VH quatrevingtreize et la production d'hydrogène de Spark Cleantech.

De la recherche fondamentale à l’industrie

