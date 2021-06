A Viva Tech, l’innovation pour le climat monte en puissance

Ni les gadgets labellisés verts, ni les plantes en plastique n’ont disparu des allées de VivaTech. Mais sur le salon français de la “tech", organisé du 16 au 19 juin à Paris, l’innovation au profit du climat et de l’environnement ("greentech", "cleantech" ou, plus récemment, "climate tech") a pris toute sa place. Tant par le nombre de start-up présentes que par les solutions mises en avant, qui s’éloignent des gestes individuels et du greenwashing pour privilégier la transformation des systèmes de production les plus émetteurs de carbone. Energie, bâtiment et industrie en tête.