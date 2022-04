Disney, qui fête ses trente ans, mise sur l’industrie à Val d'Europe

Au pied de la gare RER de Val d’Europe, à cheval sur les villes de Serris et de Montévrain (Seine-et-Marne), l’activité a repris. « Quand on arrête un moteur économique tel que les parcs Disney, toute l’activité est au ralenti », commente sobrement Christophe Giral, le directeur immobilier d’Euro Disney, à propos de la crise récente. L’immense centre commercial voit revenir ses visiteurs (ils étaient 19 millions par an avant la crise) et les 115 000 mètres carrés de bureaux attenants, leurs salariés.

L’agglomération héberge 6 300 entreprises (hors SCI familiales, holdings et auto-entrepreneurs), dont des industriels, qui bénéficient de terrains réservés. La première destination touristique d’Europe se trouve à moins d’un kilomètre et c’est bien Mickey – ou sa société – qui est à la manœuvre dans cette architecture néo-haussmannienne, sans barres ni tours. L’impact de Disneyland Paris, qui fête mardi 12 avril le trentième anniversaire de son ouverture, dépasse largement son propre périmètre (deux parcs, une zone de divertissement, sept hôtels, deux centres de convention).

36 000 habitants et autant d’emplois

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]