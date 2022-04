A Trappes, Eramet va lancer une usine pilote de recyclage de batteries lithium-ion

Des batteries de Renault Zoé, d’autres de véhicules de Daimler… Sur les grands bacs noirs, la provenance des batteries lithium-ion en attente de recyclage est affichée en gros. A l’intérieur, les sachets de poudre noire, la blackmass obtenue après le broyage des cellules de batteries, attendent d’être traités par hydrométallurgie dans le centre de recherche d'Eramet Ideas à Trappes (Yvelines).

Depuis 2019, le groupe minier collabore avec Suez et BASF pour mettre au point un procédé innovant afin de recycler en boucle fermée le nickel, le cobalt, le manganèse et le lithium contenu dans les batteries lithium-ion des véhicules électriques. Le projet de recherche ReLieVe, soutenu à hauteur de 3 millions d’euros par des fonds européens de l’EIT Raw materials, s’est achevé en décembre 2021 avec succès. Les partenaires sont parvenus à extraire et purifier les métaux critiques à un niveau de pureté compatible avec une réutilisation dans de nouvelles batteries automobiles.

Une usine pilote au deuxième trimestre 2023

