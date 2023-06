A Saint-Fons, Solvay industrialise les innovations en chimie et matériaux

Le chimiste Solvay et la plateforme d’innovation Axel’One ont inauguré fin mai à Saint-Fons, près de Lyon (Rhône), le plateau Adchem4, comprenant des unités pilotes de production pour l’industrialisation des innovations des start-up et PME de la chimie et des matériaux. Ce projet de 12 millions d’euros, financé principalement par Solvay, sera entièrement opérationnel en 2026.