Décarbonation, innovation, industrie... Y voir clair dans les arbitrages sectoriels et financiers du plan France 2030 dévoilé par Emmanuel Macron

« Mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre ». Voilà l’ambition assignée au plan France 2030, dévoilé par Emmanuel Macron avec plusieurs semaines de retard, le 12 octobre à l’Elysée pour permettre à la France d'accompagner ses futurs champions dans plusieurs secteurs industriels. La pandémie a mis en lumière les vulnérabilités du pays. Mais pas seulement. « Nous avons assisté à une formidable accélération de l’innovation », assure le chef de l’Etat. Pour rester dans la course, il n’y a pas d’autre choix que « d’accélérer les investissements publics dans l’innovation de rupture et la croissance industrielle ».