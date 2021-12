A quoi sert (vraiment) la nouvelle direction innovation d'EDF

"EDF n’arrive pas tard ou après la bataille", affirme Julien Villeret, l’ex-directeur de la communication d’EDF nommé au poste de directeur innovation en décembre 2020. On peut pourtant légitimement s’étonner qu’un grand groupe comme EDF ait attendu si longtemps pour se doter d’une direction de l’innovation, créée à l'été 2021, et d’une stratégie ad hoc. Une stratégie concoctée par Aude Vinzerich, la femme qui a développé l’intelligence artificielle dans le groupe, et qui doit être présentée au comité exécutif du groupe le 3 janvier 2022.